ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скейтбординг войдет в культурную программу II Европейских игр в Минске

14.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Скейтбординг войдет в культурную программу II Европейских игр в Минске

Скейтбординг войдет в культурную программу II Европейских игр в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр».

Кроме спортивных состязаний, в ходе Игр в Минске в июне 2019 года будет представлена обширная культурная программа для жителей и гостей белорусской столицы. Одним из участников станет Белорусская федерация скейтбординга. Этот вид спорта, зародившись всего около 70 лет назад, успел пройти путь от уличного развлечения до олимпийского вида спорта: скейтеры станут участниками официальных соревнований XXXII Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио (Япония) в 2020 году.

«Включение скейтбординга в культурную программу II Европейских игр 2019 года достаточно символично, ведь день открытия крупнейшего мультиспортивного форума Европы в Минске (21 июня) совпадает с официальным праздником всех скейтеров мира, Международным днем скейтбординга (Go Skateboarding Day), и именно в этот день начнет свою работу специализированная площадка в фан-зоне Игр на улице Октябрьской, где будет установлен настоящий скейтпарк», — отметили в фонде.

В течение 10 дней в парке будут проводиться различные акции: мастер-классы, показательные выступления, культурно-массовые мероприятия.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скейтбординг войдет в культурную программу II Европейских игр в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр»....
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕЭК обнулила ввозную пошлину на орехи кешью в скорлупе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика