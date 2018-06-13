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Скейтбординг войдет в культурную программу II Европейских игр в Минске
14.06.2018 — Разное | Новости Ветки
Скейтбординг войдет в культурную программу II Европейских игр в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр».
Кроме спортивных состязаний, в ходе Игр в Минске в июне 2019 года будет представлена обширная культурная программа для жителей и гостей белорусской столицы. Одним из участников станет Белорусская федерация скейтбординга. Этот вид спорта, зародившись всего около 70 лет назад, успел пройти путь от уличного развлечения до олимпийского вида спорта: скейтеры станут участниками официальных соревнований XXXII Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио (Япония) в 2020 году.
«Включение скейтбординга в культурную программу II Европейских игр 2019 года достаточно символично, ведь день открытия крупнейшего мультиспортивного форума Европы в Минске (21 июня) совпадает с официальным праздником всех скейтеров мира, Международным днем скейтбординга (Go Skateboarding Day), и именно в этот день начнет свою работу специализированная площадка в фан-зоне Игр на улице Октябрьской, где будет установлен настоящий скейтпарк», — отметили в фонде.
В течение 10 дней в парке будут проводиться различные акции: мастер-классы, показательные выступления, культурно-массовые мероприятия.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.
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