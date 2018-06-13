Въезд в зоны отчуждения и отселения осуществляется только по пропускам

Отдел внутренних дел Ветковского райисполкома напоминает, что в нашем районе на территориях радиоактивного загрязнения в целях предотвращения несанкционированного пребывания граждан как в пешем порядке, так и на транспортных средствах установлен контрольно-пропускной режим.

За нахождение на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 16.3 КоАП Республики Беларусь (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению). Кроме того, самовольные вынос или вывоз с территории, загрязнённой радионуклидами, строительных материалов, топлива, сельскохозяйственной продукции, техники, инвентаря, продуктов питания, других предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых уровней, влекут наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо — до 200 базовых величин.

Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершённое повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на гражданина в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 20 до 10 базовых величин, а на юридическое лицо — до 400 базовых величин. Во всех указанных выше случаях нарушения закона также применяется конфискация предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых уровней.

В. АНТОНОВ, вриод заместителя начальника ОВД Ветковского райисполкома.