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В минувшие выходные во всех школах Ветковского района отгремели выпускные балы

14.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В минувшие выходные во всех школах Ветковского района отгремели выпускные балыВот и закончился очередной учебный год. В минувшие выходные во всех школах нашего района отгремели выпускные балы. 115 выпускников одиннадцатых и 176 выпускников девятых классов получили первые в своей жизни значимые документы — аттестаты о получении образования.

В этом году семь старшеклассников получили свидетельства особого образца и двое выпускников окончили школу с золотой медалью. Так, аттестат об общем среднем образовании особого образца получили Екатерина Силкина (гимназия города Ветки) и Даниелла Симченкова (Старосельская средняя школа). Год за годом, шаг за шагом девушки приближались к этой цели, на их пути встречались различные препятствия, но целеустремлённость, упорство и трудолюбие помогли школьницам преодолеть все трудности.

— Главное — поставить себе чёткую цель в жизни, не лениться, всегда и во всём добиваться успеха, — делится мыслями с юными читателями газеты «золотая» выпускница СОШ Даниелла Симченкова. — У меня с детства была мечта хорошо учиться и получить несколько высших образований. Постоянно изучать что-то новое, погружаться в мир знаний — это так здорово! Но чтобы добиться успеха, нужно чем-то жертвовать. Считаю, лучше один вечер не погулять с девчонками во дворе, а пойти и хорошенько выучить уроки.

Уроженка деревни Старое Село Даниелла Симченкова в первый класс пошла уже с определённым багажом знаний. Благодаря упорному труду и воспитанию мамы Татьяны девочка отлично знала все буквы алфавита, умела считать и читать по слогам. Будучи круглой отличницей, Даниелла с лёгкостью осваивала предметы и тянулась к знаниям.

— В школе мне больше всего нравилось изучать биологию, время на уроках по этому предмету пролетало незаметно, — рассказывает Даниелла. — Вообще, я очень благодарна всем учителям, которые привили мне любовь к своим предметам и дали мне путёвку во взрослую жизнь. Особую признательность хотелось бы выразить моему классному руководителю Зое Владимировне Шутовой.

Даниелла Симченкова давно определилась в выборе будущей профессии — девушка мечтает стать врачом-хирургом, а потому собирается подавать документы в Гомельский государственный медицинский университет. Что ж, пожелаем ей удачи!

Спартак АНТОНЕНКО.

 
 
Ссылка на источник 24
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Вот и закончился очередной учебный год. В минувшие выходные во всех школах нашего района отгремели выпускные балы. 115 выпускников одиннадцатых и 176 выпускников...
 
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