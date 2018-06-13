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В Беларуси планируют заменить все счетчики воды

14.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Привычные приборы учета сменят счетчики с дистанционным съемом показаний.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56395.php

В Беларуси планируют заменить все счетчики воды

 Индивидуальные приборы учета потребления воды планируют заменить по всей Беларуси, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий Акстилович.

По его словам, сейчас создается унифицированная платформа контроля средств измерений с возможностью дистанционного съема. Рабочая группа министерства определит механизм того, как будет проходить замена парка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что это только планы и о конкретных сроках говорить пока преждевременно.

Сейчас в Минске проводится эксперимент по дистанционному съему показаний со счетчиков воды, в котором участвуют 6 многоквартирных домов.

"В принципе, эксперимент успешный", — сказал представитель Минжилкомхоза.

Индивидуальными приборами учета воды и тепла оборудовано 98% жилфонда страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Привычные приборы учета сменят счетчики с дистанционным съемом показаний. Индивидуальные приборы учета потребления воды планируют заменить по всей Беларуси, ...
 
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