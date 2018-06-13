В Беларуси планируют заменить все счетчики воды

Привычные приборы учета сменят счетчики с дистанционным съемом показаний.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56395.php

Читать полностью в источнике с фото:





Индивидуальные приборы учета потребления воды планируют заменить по всей Беларуси, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий Акстилович.

По его словам, сейчас создается унифицированная платформа контроля средств измерений с возможностью дистанционного съема. Рабочая группа министерства определит механизм того, как будет проходить замена парка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что это только планы и о конкретных сроках говорить пока преждевременно.

Сейчас в Минске проводится эксперимент по дистанционному съему показаний со счетчиков воды, в котором участвуют 6 многоквартирных домов.

"В принципе, эксперимент успешный", — сказал представитель Минжилкомхоза.

Индивидуальными приборами учета воды и тепла оборудовано 98% жилфонда страны.