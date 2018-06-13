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В Беларуси планируют заменить все счетчики воды
14.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Привычные приборы учета сменят счетчики с дистанционным съемом показаний.
Индивидуальные приборы учета потребления воды планируют заменить по всей Беларуси, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий Акстилович.
По его словам, сейчас создается унифицированная платформа контроля средств измерений с возможностью дистанционного съема. Рабочая группа министерства определит механизм того, как будет проходить замена парка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения.
Вместе с тем чиновник подчеркнул, что это только планы и о конкретных сроках говорить пока преждевременно.
Сейчас в Минске проводится эксперимент по дистанционному съему показаний со счетчиков воды, в котором участвуют 6 многоквартирных домов.
"В принципе, эксперимент успешный", — сказал представитель Минжилкомхоза.
Индивидуальными приборами учета воды и тепла оборудовано 98% жилфонда страны.
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Привычные приборы учета сменят счетчики с дистанционным съемом показаний. Индивидуальные приборы учета потребления воды планируют заменить по всей Беларуси, ...
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