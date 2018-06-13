Мэр Бреста приглашает горожан на встречу в ДК профсоюзов

Обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука к жителям города



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Уважаемые брестчане!

Приглашаю вас принять участие во встрече с руководством города, депутатским корпусом и представителями жилищно-коммунального хозяйства.

Основная цель мероприятия — эффективное рассмотрение возникающих проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Вы сможете задать интересующие проблемные вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, а также высказать свои предложения и идеи по подготовке празднования 1000-летия нашего родного города.

В мероприятии также примут участие заместители председателя Брестского городского исполнительного комитета, депутатский корпус и представители коммунальных служб, которым вы сможете адресовать свои вопросы и предложения.

Встреча состоится 16 июня 2018 года во Дворце культуры профсоюзов (ул. Московская, 275).

Начало в 12.00.

Жду вас для диалога!

Председатель Брестского городского исполнительного комитета А.С.Рогачук