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С 14 по 16 июня на Брестском гребном канале стартует Первенство Республики Беларусь по гребле академической (молодежь до 23-х лет)
14.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минск. Общее число участников – 218 человек.
Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате мира среди спортсменов до 23-х лет.
Классы лодок:
Юниоры 1х, 2х, 4х, 1хЛВ, 2-, 4-, 8+, 2-ЛВ
Юниорки 1х, 2х, 4х, 1хЛВ, 2-, 4-, 8+, 2-ЛВ
Дистанция – 2000 метров
парад закрытия
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С 14 по 16 июня на Брестском гребном канале стартует Первенство Республики Беларусь по гребле академической (молодежь до 23-х лет)
Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минск. Общее число участников – 218 человек. Соревнования являются отборочными для участия...
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