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Легкоатлетический пробег "Дружба" объединит жителей Бреста и польского Тересполя
14.06.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Международный легкоатлетический
Состязания пройдут уже в 13-й раз. Они объединят 100 любителей бега: по 50 от польской и белорусской сторон. Место старта намечено возле областного спортивного комплекса "Брестский". Участники пробегут по улицам Гоголя и Зубачева, Берестейскому мосту, оттуда свернут на Варшавское шоссе и направятся к погранпереходу "
"Паспортный контроль пограничники проведут на территории спорткомплекса. Атлеты беспрепятственно и безостановочно пересекут погранпереходы. Все делается для того, чтобы соблюсти спортивный принцип", - отметила Олеся Округ.
В общей сложности длина маршрута составит 12 км. Любители бега будут соревноваться в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин. Самому младшему участнику - 12 лет. Он живет в Бресте, как и самый опытный спортсмен, которому исполнилось 68 лет.
Легкоатлетический пробег "Дружба" проводится ежегодно. Брест и
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