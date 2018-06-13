Участникам Дня энергии в Бресте предложат экскурсию по передовым предприятиям ЖКХ

Участникам акции "День энергии" в Бресте предложат экскурсию по передовым предприятиям ЖКХ, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор мероприятия, ведущий специалист КУПП "Брестское котельное хозяйство" Александр Делисевич.



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Программой мероприятия, которое пройдет 15 июня, запланирована двухчасовая экскурсия по предприятиям Брестского городского ЖКХ, внедрившим энергосберегающие технологии. Желающие смогут побывать на Брестском мусороперерабатывающем заводе (БМПЗ), ознакомиться с работой установок по переработке древесных и строительных отходов, автоматизированной котельной по ул. Бауманской.

День энергии пройдет в Бресте во второй раз. Организатором акции выступает Брестский горисполком, партнерами - МОО "Экопартнерство", фонд "Интеракция", БМОО "Время Земли". "Это обязательство, которое город взял на себя, присоединившись к европейскому движению "Соглашение мэров по климату и энергии". Брест стремится сократить к 2020 году выбросы парниковых газов до 20%. Акция направлена на пропаганду и популяризацию энергосберегающего образа жизни среди горожан", - пояснил куратор мероприятия.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56391.php

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Основной площадкой праздника станет Театр эстрады городского парка культуры и отдыха. Здесь состоится торжественная церемония открытия Дня энергии, награждение победителей творческого конкурса среди учащихся на энергосберегающую тематику. Программой мероприятия запланированы выступление экспертов в области энергоэффективности и климата, квест на тему "Сохраняя энергию, сохраним климат на планете", спортивные соревнования. Предприятия города организуют выставку-ярмарку товаров, изготовленных с использованием энергоэффективных технологий, а БМПЗ - сбор отработанных батареек за вознаграждение.

Под занавес праздника участников ждет интерактив "Климат нас объединяет!": желающим выдадут цветные мелки, которыми они на огромном ватмане смогут изобразить свое видение будущего планеты.



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"Дни энергии мы планируем проводить ежегодно. Сейчас в городе разрабатывается программа по устойчивому энергетическому и климатическому развитию до 2030 года. Юридически эта программа пока не оформлена, но это дело недалекого будущего", - дополнил Александр Делисевич.