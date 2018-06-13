15-17 июня на Чигиринском водохранилище проводится районный туристический слет в рамках куруглогодичной спартакиады коллективов физической культуры.
В программе: стрельба из пневматической винтовки; полоса препятствий; пляжный волейбол; перетягивание каната; дартс, организация быта.
Вне конкурса: конкурс на лучшее приготовление походного блюда, ухи; конкурс художественной самодеятельности.
Всех ожидают развлекательная программа, вечерняя дискотека.
Приглашаются команды трудовых коллективов организаций и учреждений района.