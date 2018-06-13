«АиФ» изучил деньги и достижения 32 футбольных сборных чемпионата мира, исследовал букмекерские прогнозы и попытался понять, кто задержится в России летом-2018, а кто отправится домой уже после группового этапа.
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У кого какие шансы на Чемпионате мира-2018? Инфографика
14.06.2018 10:51 — Разное | Аргументы и факты
«АиФ» изучил деньги и достижения 32 футбольных сборных чемпионата мира, исследовал букмекерские прогнозы и попытался понять, кто задержится в России летом-2018, а кто отправится домой уже после группового этапа.
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АиФ «АиФ» изучил деньги и достижения 32 футбольных сборных чемпионата мира, исследовал букмекерские прогнозы...
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