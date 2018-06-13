﻿ Прокуратура занялась делом Сталлоне о сексуальных домогательствах в 90-х. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура занялась делом Сталлоне о сексуальных домогательствах в 90-х

14.06.2018 10:37 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Прокуратура занялась делом Сталлоне о сексуальных домогательствах в 90-х
Фото из открытых источников

Полиция Лос-Анджелеса передала дело о сексуальных домогательствах в отношении американского актера Сильвестра Сталлоне в прокуратуру, сообщают информагентства.

Прокуратура занялась делом Сталлоне о сексуальных домогательствах в 90-х Брижит Бардо раскритиковала актрис, жалующихся на домогательства

Напомним, что неизвестная женщина недавно рассказала об инциденте в офисе актера в начале 90-х годов.

Инцидент произошел около тридцати лет назад, но женщина подала заявление в полицию только сейчас. Она обвинила Сталлоне в изнасиловании. На тот момент девушке было 16 лет.

Сейчас еще предстоит установить, достаточно ли имеется доказательств для уголовного преследования. Сам Сталлоне все решительно опровергает. ﻿

 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел около тридцати лет назад, но женщина подала заявление в полицию только сейчас. Она обвинила Сталлоне в изнасиловании. На тот момент девушке было...
 
Новости дня
Новости разные
 
В последнее время мы наблюдаем, как обеднел "дискурс убеждения" Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика