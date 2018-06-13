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Huawei продала более шести миллионов смартфонов линейки P20
Топ-менеджер Huawei на проходящей сейчас выставке Consumer Electronics Show Asia
По словам главы смартфонного подразделения компании Кевина Хо, Huawei P20 (
Топ-менеджер не уточнил, какие смартфоны продаются лучше всего, однако ранее сообщалось, что топовый P20 Pro очень популярен в Западной Европе — продажи по сравнению с прошлогодней моделью тут выше на 316%.
Кевин Хо также намекнул, что в этом году компания выпустит новый топовый девайс. Очевидно, что речь идет об осеннем анонсе Mate 20 Pro. Ожидается, что этот гаджет получит максимальную начинку, большой 6,9-дюймовый дисплей и тройную камеру.
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Продажи гаджетов выросли на 81%.
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