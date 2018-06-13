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Huawei продала более шести миллионов смартфонов линейки P20

14.06.2018 10:42 — Разное | Tut.by  
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Топ-менеджер Huawei на проходящей сейчас выставке Consumer Electronics Show Asia рассказал о том, как продаются смартфоны новой линейки P20.


Huawei P20. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам главы смартфонного подразделения компании Кевина Хо, Huawei P20 (обзор), P20 Pro (обзор) и P20 Lite (обзор) продаются на 81% лучше прошлогодней линейки P10, P10 Plus и P10 Lite за тот же период времени. Если точнее, то за три месяца продажи нового трио превысили 6 миллионов штук.

Топ-менеджер не уточнил, какие смартфоны продаются лучше всего, однако ранее сообщалось, что топовый P20 Pro очень популярен в Западной Европе — продажи по сравнению с прошлогодней моделью тут выше на 316%.

Кевин Хо также намекнул, что в этом году компания выпустит новый топовый девайс. Очевидно, что речь идет об осеннем анонсе Mate 20 Pro. Ожидается, что этот гаджет получит максимальную начинку, большой 6,9-дюймовый дисплей и тройную камеру.

 
 
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