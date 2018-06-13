Работой с донорами, заготовкой и переработкой крови в нашем районе занимается отделение переливания крови УЗ «Горецкая центральная районная больница». Ежегодно здесь осуществляется более тысячи крово- и плазмодач. Основная часть людей, сдающих кровь и ее компоненты, — это постоянные (регулярные) доноры, что повышает безопасность переливаний. В 2017 году в нашем отделении 101 человек сдал кровь и ее компоненты безвозмездно, а за 5 месяцев текущего года таких неравнодушных к чужой беде, занимающих активную жизненную позицию и проявляющих акт доброй воли уже 88.





В этом году трое жителей города удостоены высокого знака отличия — «Ганаровы донар Рэс­публікі Беларусь». Не многие знают, чтобы заслужить это почетное звание, необходимо сдавать кровь около 8-10 лет. Далеко не каждый способен на такое постоянство.

Одной из награжденных, Светлане Марченко, не понаслышке известно, как важна в медицине донорская кровь. Ведь она трудится в акушерско-гинекологическом отделении райбольницы, где ценность человеческой жизни проявляется как нигде. Поэтому и донором Светлана Владимировна стала осознанно, понимая, что своим выбором может спасать людей. Так думают и ее коллеги, многие из которых также являются донорами.

Алла Ливанцова с 18 лет стала регулярным посетителем отделения переливания крови. В ее стаже донора всего лишь небольшой перерыв, когда растила своих малышей. Дети Аллы Ивановны, несмотря на свой юный возраст (один ребенок пойдет в первый класс, а второй учится в СШ № 2), прекрасно понимают важную роль доноров для общества и смотрят на свою мать с гордостью. Когда подрастут, возможно, последуют ее примеру и также станут дарить жизнь другим.





Среди награжденных — Алексей Блохин. Он, своего рода, представитель династии доноров, коими были его отец и дядя (также удостоенный звания «Почетный донор»). Главным плюсом регулярной донации крови, помимо возможности помогать людям, Алексей Александрович считает значительное укрепление иммунитета. По его словам, за минувший год, например, обращаться за медицинской помощью к врачам из-за болезней не пришлось ни разу. А еще, как отмечает собеседник, донорство придает бодрость организму, своеобразную легкость.





Коллектив отделения переливания крови поздравляет награжденных знаком отличия «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» с этим заслуженным званием, а также всех доноров крови с нашим праздником. Спасибо за ваши добрые сердца. Почет и уважение за то, что не остаетесь безучастными к проблемам других. Будьте всегда здоровы и оставайтесь такими же щедрыми и добрыми, а в вашей жизни пусть будет много света, тепла и радости!

Всех небезразличных граждан, готовых дарить жизнь другим, приглашаем с 1 по 15 июня в наше отделение принять участие в акции по безвозмездной сдаче крови под девизом «У Беларусi добрае сэрца».

Алла ИВАНИСТОВА,

заведующий отделением переливания крови, врач-трансфузиолог.