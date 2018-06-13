Синоптики о погоде

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, май 2018 года в Беларуси выдался исключительно теплым.

Средняя температура воздуха по стране составила плюс 16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май в Беларуси отмечен впервые за весь период наблюдений. За этот месяц в среднем по стране выпало 29 мм осадков (49% климатической нормы). Такое и меньшее количество осадков в мае отмечается примерно один раз в 10 лет.

Что касается первой декады июня, температура воздуха в среднем по Беларуси составила 16,6 градусов тепла, что выше климатической нормы на 1 градус.

За первую декаду июня в среднем по Беларуси выпало 2,6 мм осадков — лишь 10% нормы.