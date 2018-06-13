Белорусские гандболисты не вышли в финал чемпионата мира

Решающий матч наша команда проиграла Австрии со счётом 26:31. Для белорусского гандбола – это действительно драматическое поражение.



Три последних чемпионата мира наша страна играла в элите. И сейчас надежда выступить в числе лучших была вполне реальной. Однако команда провалила вторую часть матча в Австрии, и вырвать победу шансов не было. Дома наши спортсмены сыграли вничью, в гостях крупно проиграли, а австрийцы сотворили главную сенсацию дня. В январе чемпионат мира пройдёт без белорусской команды.