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Белорусские гандболисты не вышли в финал чемпионата мира

14.06.2018 11:01 — Разное | ОНТ  
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Решающий матч наша команда проиграла Австрии со счётом 26:31. Для белорусского гандбола – это действительно драматическое поражение.

Три последних чемпионата мира наша страна играла в элите. И сейчас надежда выступить в числе лучших была вполне реальной. Однако команда провалила вторую часть матча в Австрии, и вырвать победу шансов не было. Дома наши спортсмены сыграли вничью, в гостях крупно проиграли, а австрийцы сотворили главную сенсацию дня. В январе чемпионат мира пройдёт без белорусской команды.

 
 
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Решающий матч наша команда проиграла Австрии со счётом 26:31.
 
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