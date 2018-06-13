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Распространителя особо опасного психотропа задержали в Минске
21-летнего жителя столицы задержали с 20 свёртками наркотиков. Ещё одна партия хранилась у него дома.
Знакомая наркодилера попыталась перепрятать незаконный товар в камере хранения магазина. Пара задержана. Степень вины каждого установит следствие.
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21-летнего жителя столицы задержали с 20 свёртками наркотиков. Ещё одна партия хранилась у него дома.
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