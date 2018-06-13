ЧМ-2018: Готова ли российская сборная удивить болельщиков?

Сборные России и Саудовской Аравии откроют чемпионат мира на стадионе «Лужники». Все билеты проданы – 81 тысяча болельщиков увидит первый матч вживую.

Россияне – фавориты матча, но в этом году команда Станислава Черчесова не выиграла ни одной встречи. Тренера критиковали, и сегодня сборная должна ответить на вопрос, готова ли она бороться за выход из группы.

Также в группе «А» – сборные Египта и Уругвая. Игра Россия – Саудовская Аравия начнётся вечером. Всего же за кубок мира будут бороться 32 сборные. Матчи пройдут в 11 российских городах на 13 стадионах. Финал – 15 июля примут «Лужники».