Большой футбол стучится в двери: чего ждать от ЧМ-2018?

Сегодня в России начинается чемпионат мира по футболу. Событие, за которым раз в четыре года следят даже те, кто не отличит вратаря от арбитра и понятия не имеет, как работает правило офсайда. Наши восточные соседи получили право провести нынешний «мундиаль» в декабре 2010 года.

С тех пор случилось многое: срыв допинговых покровов с Олимпиады в Сочи и обвинения в «покупке» Россией права провести этот самый футбольный чемпионат. Крупнейший коррупционный скандал в FIFA (связанный, впрочем, больше с историей Катара-2022, нежели России-2018) стоил должностей десяткам функционеров, в том числе и президенту организации Зеппу Блаттеру. Перенос планетарного форума из России в другую страну с учётом всех упомянутых выше факторов всерьёз предрекали многие мировые эксперты. Но судьба распорядилась иначе: 32 сильнейшие сборные мира уже в России, и никуда оттуда не денутся в ближайшие несколько недель.

Для белорусских поклонников футбола это, несомненно, плюс. Многие, при наличии не такой уж космической суммы денег, наверняка отправятся в какой-то (а может и несколько) из 11-ти российских городов, чтобы ощутить атмосферу спортивного праздника изнутри. Благо никаких виз не требуется. Да, нашей сборной на чемпионате не будет (впрочем, ничего нового). На крупных футбольных соревнованиях мы привыкли быть сторонними наблюдателями, разделяющими симпатии между кем-то из топ-команд. Или ждать сенсаций от сборных калибра Исландии, здорово встряхнувшей спортивный мир на EURO-2016.

В группе А самая большая интрига – выйдет ли в плей-офф сборная России? Подопечные Станислава Черчесова сейчас находятся на 70-й строчке в рейтинге FIFA (для сравнения: сборная Беларуси – 78-я). Такой низкой позиции в мировом табели о рангах не было ещё ни у одной страны-хозяйки «мундиаля». Россияне не побеждали уже в семи матчах подряд, что делает Станислава Черчесова обладателем сомнительного достижения: прежде ещё ни один наставник, работавший с национальной командой, не доводил антирекордную серию до таких масштабов.

В стартовой игре турнира россияне встретятся с нехватающей звёзд с неба Саудовской Аравией. Вроде как её Акинфеев и компания должны обыгрывать (не забудем про фактор «домашнего» судейства и присутствие на трибуне Владимира Путина). Однако ключевыми соперниками для хозяев «мундиаля» будут вовсе не аравийцы, а сборные Египта и Уругвая. В рядах африканцев есть непревзойдённый Мохаммед Салах, проведший великолепный сезон в «Ливерпуле». Южноамериканская дружина может предложить таких звёзд, как Луис Суарес из «Барселоны» и Эдинсон Кавани из ПСЖ. А ещё это невероятно опытный коллектив: большинству футболистов или около 30-ти, или немного за 30.

В группе B, на первый взгляд, всё предельно просто. Испания и Португалия выходят в плей-офф, а Марокко с Ираном наслаждаются участием, но никак не победами. Однако буквально за двое суток до первого матча «красной фурии» (как раз с главными оппонентами из Португалии) у неё поменялся тренер. Хулен Лопетеги, которого 12 июня позвал к себе мадридский «Реал», уже на следующий день был отправлен в отставку с мостика сборной. Его оперативно сменил Фернандо Йерро. Футболист в своё время был хороший, но тренерского опыта у 50-летнего уроженца Малаги – кот наплакал. Впрочем, даже эта чехарда вряд ли выбьет из колеи опытную испанскую команду. Там игроки, пожалуй, и без тренера прекрасно знают, как себя вести на поле.

В группе С явный фаворит лишь один – команда Франции. У «трёхцветных» подобралась великолепная группа атаки, которая частично уже проявила свои лучшие качества на домашнем для французов EURO два года назад.Можно лишь рассыпаться в комплиментах защите сборной Беларуси, которая в сентябре 2016 сумела сдержать напор этих парней на «Борисов-Арене» в первом отборочном матче к нынешнему мировому форуму. Тогда, напомним, игра закончилась вничью 0:0. Впрочем, в дальнейшем французы доказали, что на берегах Березины они допустили лишь незначительную осечку. Далеко не такую фатальную, как в своё время их воинственный соотечественник Наполеон...

За вторую строчку в группе С развернётся борьба между примерно равными по классу Данией, Австралией и Перу. Возможно, у датчан шансов несколько больше, но предсказывать их выход в нокаут-раунд со стопроцентной уверенностью не стоило бы.

Аналогичная ситуация наблюдается в группе D. Аргентина вместе с Лионелем Месси должна железно выигрывать все три предварительных матча, иначе футболистов на родине просто не поймут. Соперники – Исландия, Нигерия и Хорватия. Все весьма крепкие, но своего Месси ни у кого из них нет. Правда, у хорватов есть Лука Модрич из мадридского «Реала», у нигерийцев – Алекс Ивоби из «Арсенала». А у исландцев есть невероятный командный дух и поддержка почти каждого жителя этой маленькой островной страны. Чей козырь круче и кому шагать в плей-офф следом за Аргентиной – это парни уже решат во встречах друг с другом.

Группа Е повторяет расклад двух предыдущих квартетов. Сюда жребий определил Бразилию, Швейцарию, Коста-Рику и Сербию. Причин для невыхода в 1/8 финала бразильцев не наблюдается. Остальные наверняка устроят жаркий замес.

В «пуле» под буквой F притаились действующие чемпионы мира – сборная Германии. По сравнению с золотым для них 2014 годом состав существенно изменился, но квалификацию «Бундестим» прошла вполне по-немецки – ровно и чётко (10 побед в 10 играх, разница мячей 43:4). В соперники команде Йоахима Лёва достались Швеция, Южная Корея и Мексика. Каждая из команд наверняка придумает для Германии свою головоломку, так что ожидать разгромов в этой группе не стоит. Вполне возможно, что немцы потеряют очки и проторят себе путь в плей-офф отнюдь не одной левой.

Квартет G включает в себя Англию и Бельгию, что невероятно усложняет задачу борьбы за 1/8 финала для двух других участников – Панамы и Туниса. Сборная из Центральной Америки – дебютант мировых форумов. Африканская команда может зацепить с кем-то из фаворитов ничью, но вряд ли способна на большее. В общем, если Англия либо Бельгия каким-то чудом пролетят мимо нокаут-раунда – это будет действительно сенсация. Хотя Англия умеет удивлять своих поклонников со знаком «минус», что великолепно доказала в матче с Исландией на EURO-2016.

Если в первой по алфавиту группе играют наши восточные соседи, то в последней – западные. Сборная Польши, которую сильно зауважали на родине после успешного чемпионата Европы во Франции, продолжила радовать глаз фанатов от Гданьска до Кракова и в квалификации к ЧМ-2018. «Бело-красным» на российских полях предстоит сыграть с Сенегалом, Колумбией и Японией. Никого из них не назовёшь для дружины Адама Навалки непроходимым барьером, но и лёгкой прогулки не предвидится. Если поляки вдруг не выйдут из группы – это будет неожиданностью, но не глобальной сенсацией. В конце концов, у колумбийцев есть Хамес Родригес и Фалькао, у японцев – Синдзи Кагава и его тёзка Окадзаки, а у Сенегала – Садио Мане.

Но до разборок в группе H ещё далеко. Пока всё внимание – России и Саудовской Аравии. Именно их очная дуэль откроет в 18:00 по минскому времени XXI Чемпионат мира по футболу. И задаст ритм биения футбольных сердец на ближайший месяц.