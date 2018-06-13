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Чемпионат мира по футболу. Результаты и календарь в интерактивном таймлайне

14.06.2018 11:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Чемпионат мира по футболу. Результаты и календарь в интерактивном таймлайне
АиФ

Долгожданный чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. На турнире сыграют 32 сборные со всех уголков света, в том числе 2 дебютанта: Исландия и Панама.

Команды разделены на 8 групп — по 4 в каждой. В плей-офф, в 1/8 финала, выйдут первые две сборные из каждого квартета. То есть, к примеру, сборной России нужно занять либо 1, либо 2 место в своей группе (где также играют команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая). В противном случае россияне превратятся из игроков в зрителей. Наша команда сыграет 14 июня с аравийцами, 19-го — с египтянами и 25-го — с уругвайцами, которых называют фаворитами группы.

Всего же за месяц на турнире пройдут 64 матча, в том числе финал в «Лужниках». Следите за развитием событий мундиаля вместе с "АиФ": наш интерактивный таймлайн будет обновляться сразу после завершения игр.

 
 
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