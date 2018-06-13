|
Самая красивая болельщица мундиаля-2018. Кто она?
Обладательницей титула «Мисс мундиаль-2018» стала бельгийская болельщица Зоэ Брюнет.
«Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира», - цитирует Брюнет Сanalc.be.
Победительница получила 3,5 тыс евро призовых, передает
Конкурс «Мисс мундиаль» проводится с 2006 года перед стартом чемпионата мира по футболу. В конкурсе «Мисс мундиаль» участвуют представительницы 32 стран – участниц чемпионата мира. Помимо их внешности учитываются знания о футболе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладательницей титула «Мисс мундиаль-2018» стала бельгийская болельщица Зоэ Брюнет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)