Самая красивая болельщица мундиаля-2018. Кто она?

«Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира», - цитирует Брюнет Сanalc.be.





sovsport.ru Победительница получила 3,5 тыс евро призовых, передает













Конкурс «Мисс мундиаль» проводится с 2006 года перед стартом чемпионата мира по футболу. В конкурсе «Мисс мундиаль» участвуют представительницы 32 стран – участниц чемпионата мира. Помимо их внешности учитываются знания о футболе.







