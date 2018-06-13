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К директору негосударственного информагентства БелаПАН пришли с обыском

14.06.2018 10:42 — Разное | Партизан  
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Утром 14 июня на квартире директора агентства БелаПАН Алеся Липа проходит обыск. Как сообщает правозащитник Валентин Стефанович, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований КГК в рамках возбужденного уголовного дела.

К директору негосударственного информагентства БелаПАН пришли с обыском
Возле места обыска находятся правозащитники Алесь Беляцкий, Ваалянцин Стефанович, Татьяна Ревяко, председатель БАЖ Андрей Бастунец.

Пока неизвестна суть возбужденного уголовного дела, но стоит напомнить, что именно с обыска, проведенного сотрудниками ДФР, началось уголовное преследование председателя Правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого в августе 2011 года, пишет spring96.org

Белорусский журналист Алесь Липай является создателем и руководителем информационной компании БелаПАН (1991 год), первого белорусского частного информационного агентства, которое на данный момент имеет разветвленную сеть корреспондентов по всей стране и готовит новости на белорусском, русском и английском языках.




 
 
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Утром 14 июня на квартире директора агентства БелаПАН Алеся Липа проходит обыск. Как сообщает правозащитник Валентин Стефанович, обыск проводят сотрудники...
 
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