К директору негосударственного информагентства БелаПАН пришли с обыском

Возле места обыска находятся правозащитники Алесь Беляцкий, Ваалянцин Стефанович, Татьяна Ревяко, председатель БАЖ Андрей Бастунец.





spring96.org Пока неизвестна суть возбужденного уголовного дела, но стоит напомнить, что именно с обыска, проведенного сотрудниками ДФР, началось уголовное преследование председателя Правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого в августе 2011 года, пишет

Белорусский журналист Алесь Липай является создателем и руководителем информационной компании БелаПАН (1991 год), первого белорусского частного информационного агентства, которое на данный момент имеет разветвленную сеть корреспондентов по всей стране и готовит новости на белорусском, русском и английском языках.











