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В Миорах мужчина пытался спустить колеса у милицейского авто
Инцидент произошел у площади Памяти павших борцов в Миорах - пьяный местный житель стучал по кузову патрульного автомобиля и пытался спустить воздух из колес. При этом он сильно кричал и нецензурно ругался.
В итоге нетрезвый хулиган был оштрафован на две базовые величины (49 рублей),
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Инцидент произошел у площади Памяти павших борцов в Миорах - пьяный местный житель стучал по кузову патрульного автомобиля и пытался спустить воздух из колес. При...
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