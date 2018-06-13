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Cегодня стартует чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московской арене «Лужники».
Россия впервые примет мировое первенство, которое пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны и завершится 15 июля также в «Лужниках», где состоится финальная игра.
21-й чемпионат мира пройдет с участием 32 команд, которые на предварительной стадии разделены на восемь групп, - такой формат существует с 1998 года.
Для выхода в 1/8 финала необходимо занять в группе одно из двух первых мест.
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Чемпионат мира по футболу стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московской арене «Лужники».
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