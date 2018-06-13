Автора статьи возмущает, что гуманитарная помощь на сумму 80 тысяч долларов пошла не в квазиреспублики, а в Краматорск, который находится под контролем Украины. Краматорск, украинский город с украинской властью, журналист "Версии" называет "оккупированным", а саму помощь помощью "оккупантам-карателям" и "киевским головорезам".





По мнению российского издания, Лукашенко всегда на стороне Киева.





«По сути, Лукашенко, как минимум, дважды спас киевский режим. А теперь ещё с руки подкармливает засидевшихся в окопах карателей — гуманитарной белорусской тушенкой», — пишет «Версия».





Ополчилось издание не только на Лукашенко. Посла Беларуси в Украине «Версия» называет «большим почитателем Незалежной и её новых «героев»». Также издание утверждает, что белорусские граждане участвуют в конфликте преимущественно на украинской стороне, а участие белорусов на стороне так называемых «народных республик» — единичные случаи.









«И если по возвращению в Беларусь «патриотам», сражавшимся вместе с украинскими карателями-националистами, воздаются почёт и слава, то настоящих героев Донбасса могут и посадить», — утверждает «Версия».





Следует отметить, что Беларусь в украинском конфликте занимает позицию строгого нейтралитета. В частности, под уголовное преследование на территории нашей страны подпадают как граждане Беларуси, поехавшие воевать на стороне «ДНР-ЛНР», так и те, что пошли добровольцами в украинские силовые структуры.



