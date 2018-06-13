Обновление iOS лишит спецслужбы «любимого» способа взлома

Apple подтвердила, что версии iOS 11.4.1 и iOS 12 будут блокировать передачу данных через USB-порт, если в течение предыдущего часа телефона оставался заблокирован. Это сделает бессмысленным большинство случаев использования специализированных устройств для взлома вроде GrayShift или Cellebrite, пишет Engadget.





Компания подчеркнула, что не собирается противостоять правоохранительным органам: обновление в первую очередь призвано помешать злоумышленникам, которые нарушают законодательство в области неприкосновенности частной жизни.

«Мы постоянно усиливаем меры обеспечения безопасности в каждом продукте Apple, чтобы помочь пользователям защититься от взломов, кражи личности и вмешательства в их персональные данные», — отметили в Apple.

Новые меры могут стать помехой для ряда спецслужб — например, ФБР, которое уже судилось с Apple и требовало ослабить систему защиты устройств. Теоретически, правоохранители всё равно могут получить необходимые данные, если успеют взломать iOS-устройство при помощи дешифратора в течение одного часа. Однако у полиции фактически не остаётся шансов в случае, если со смартфона долгое время не снимали блокировку.