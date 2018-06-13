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Обновление iOS лишит спецслужбы «любимого» способа взлома

14.06.2018 10:29 — Разное | dev.by  
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Apple подтвердила, что версии iOS 11.4.1 и iOS 12 будут блокировать передачу данных через USB-порт, если в течение предыдущего часа телефона оставался заблокирован. Это сделает бессмысленным большинство случаев использования специализированных устройств для взлома вроде GrayShift или Cellebrite, пишет Engadget.

Обновление iOS лишит спецслужбы «любимого» способа взлома

Компания подчеркнула, что не собирается противостоять правоохранительным органам: обновление в первую очередь призвано помешать злоумышленникам, которые нарушают законодательство в области неприкосновенности частной жизни.

«Мы постоянно усиливаем меры обеспечения безопасности в каждом продукте Apple, чтобы помочь пользователям защититься от взломов, кражи личности и вмешательства в их персональные данные», — отметили в Apple.

Новые меры могут стать помехой для ряда спецслужб — например, ФБР, которое уже судилось с Apple и требовало ослабить систему защиты устройств. Теоретически, правоохранители всё равно могут получить необходимые данные, если успеют взломать iOS-устройство при помощи дешифратора в течение одного часа. Однако у полиции фактически не остаётся шансов в случае, если со смартфона долгое время не снимали блокировку.

 
 
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Apple подтвердила, что версии iOS 11.4.1 и iOS 12 будут блокировать передачу данных через USB-порт, если в течение предыдущего часа телефона оставался заблокирован. Это...
 
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