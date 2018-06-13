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ЧМ-2018: Лучшие футболисты готовы вступить в гонку бомбардиров
Криштьяну Роналду – обладатель «Золотого мяча», выиграл подряд три Лиги чемпионов. Леонель Месси – звёздный аргентинец проиграл финал четыре года назад и прилетел в качестве капитана сборной, чтобы выиграть.Томас Мюллер – немец может побить установленный Мирославом Клозе рекорд (16 голов на чемпионатах мира) – у Мюллера 10.
Неймар – самый дорогой футболист в истории – и этим всё сказано.
Мохамед Салах – лучший игрок английской премьер-лиги и Африки приехал на свой первый чемпионат мира.
Роберт Левандовский – польский суперфорвад – в отборе на чемпионат мира забил больше всех в истории – 16 голов.
Кто станет лучшим, скоро узнаем.
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Криштьяну Роналду – обладатель «Золотого мяча», выиграл подряд три Лиги чемпионов. Леонель Месси – звёздный аргентинец проиграл финал четыре года назад и...
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