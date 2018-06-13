ЧМ-2018: Лучшие футболисты готовы вступить в гонку бомбардиров

Криштьяну Роналду – обладатель «Золотого мяча», выиграл подряд три Лиги чемпионов. Леонель Месси – звёздный аргентинец проиграл финал четыре года назад и прилетел в качестве капитана сборной, чтобы выиграть.Томас Мюллер – немец может побить установленный Мирославом Клозе рекорд (16 голов на чемпионатах мира) – у Мюллера 10.

Неймар – самый дорогой футболист в истории – и этим всё сказано.

Мохамед Салах – лучший игрок английской премьер-лиги и Африки приехал на свой первый чемпионат мира.

Роберт Левандовский – польский суперфорвад – в отборе на чемпионат мира забил больше всех в истории – 16 голов.

Кто станет лучшим, скоро узнаем.