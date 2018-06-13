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Ушёл из жизни Станислав Говорухин

14.06.2018 11:26 — Разное | ОНТ  
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Российский актёр, сценарист, режиссёр и общественный деятель Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83-м году жизни.

Его смерть наступила в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. 

Говорухин является режиссёром таких известных кинокартин как «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок» и многих других.


 
 
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​Российский актёр, сценарист, режиссёр и общественный деятель Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83-м году жизни.
 
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