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Наши в Кубке. Поле в Горках становится фартовым для Мартина Артюха
14.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
13 июня в Горках прошел матч второго квалификационного раунда Кубка Республики Беларусь по футболу.
«Горки» принимал на своем поле команду первой лиги
Напомним, что на этом же поле 24 сентября прошлого года в
Мартин Артюх
Одновременно с матчем в Горках стартовал матч в Гродно, где на искусственном газоне ЦСК «Неман» красносельский «Цементник» на «домашнем» поле принимал команду первой лиги пинскую «Волну». К сожалению, игра выдалась без шансов для цемзаводчан, о чем красноречиво говорили и коэффициенты в букмекерских конторах накануне матча. «Волна» взяла верх на классе, победив со счетом 0:5, и вышла следующую стадию турнира. Голы у гостей забили Максим Павловец на 28-й минуте, Глеб Железников (40-я), Кирилл Шокуров (66-я), Максим Павловец (73-я), Максим Ровбут (78-я).
В четверг в 12.00 путем жеребьевки определится соперник пинчан.
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13 июня в Горках прошел матч второго квалификационного раунда Кубка Республики Беларусь по футболу. «Горки» принимал на своем поле...
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