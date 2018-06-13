Наши в Кубке. Поле в Горках становится фартовым для Мартина Артюха





13 июня в Горках прошел матч второго квалификационного раунда Кубка Республики Беларусь по футболу.

«Горки» принимал на своем поле команду первой лиги «Слоним-2017» , за которую выступают воспитанники волковысского футбола Вадим Дернейко и Мартин Артюх. Последний вышел на поле на 61-й минуте и в добавленной время (90+1) забил мяч в ворота хозяев, поставив победную точку в матче 0:2, воспользовавшись грубой ошибкой защитников хозяев.

Напомним, что на этом же поле 24 сентября прошлого года в ответном матче ¼ розыгрыша Кубка Регионов Беларуси по футболу местная ФК «Горки» принимала волковысскую «Смену». Забив два гола в ворота волковычан, ФК «Горки» была, казалось, близка к победе. Хозяева в первом тайме прибрали инициативу в свои руки, и редкие атаки гостей выглядели бесперспективно, но вновь сработал «фактор Мартина». Именно он на 40-й минуте «похоронил» надежды горьковчан на выход в полуфинал, эффектным ударом послав мяч в левый от вратаря угол ворот и сократив разрыв в счете (2:1). Этого гола хватило, чтобы по сумме двух встреч за счет гола, забитого на поле соперника, «Смена» вышла в полуфинал.





Мартин Артюх

Одновременно с матчем в Горках стартовал матч в Гродно, где на искусственном газоне ЦСК «Неман» красносельский «Цементник» на «домашнем» поле принимал команду первой лиги пинскую «Волну». К сожалению, игра выдалась без шансов для цемзаводчан, о чем красноречиво говорили и коэффициенты в букмекерских конторах накануне матча. «Волна» взяла верх на классе, победив со счетом 0:5, и вышла следующую стадию турнира. Голы у гостей забили Максим Павловец на 28-й минуте, Глеб Железников (40-я), Кирилл Шокуров (66-я), Максим Павловец (73-я), Максим Ровбут (78-я).

В четверг в 12.00 путем жеребьевки определится соперник пинчан.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча. Больше фотографий с матча можно посмотреть здесь .