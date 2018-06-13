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Приглашаем! Мелодии лета

14.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Чтобы сделать лето ивьевчан и гостей города еще более теплым и ласковым, помочь интересно провести выходные, ежегодно летом, в воскресные дни, в г. Ивье проходит районный художественно-творческий проект "Мелодии лета" .

В рамках проекта проходят концерты коллективов любительского творчества отделов и секторов ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга" , а также творческих коллективов из соседних районов, работают выставки, организуются развлечения.
В текущем году художественно-творческий проект "Мелодии лета" стартовал 10 июня. На площадке возле Ивьевского центра культуры и досуга состоялись концерты солистов Кореличского районного центра культуры и народного творчества и коллективов любительского творчества отдела и сектора культурно-массовой и просветительной работы д.Бакшты и аг.Дайлиды. В ходе концертов артисты щедро дарили свои таланты, радовали зрителей веселыми и мелодичными песнями.
Отделом ремесел и традиционной культуры Ивьевского центра культуры и досуга была организована выставка декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции "З крыніц прыгажосці" . Работал аттракцион для детей.
Начало проекта "Мелодии лета", наполненное хорошими песнями и радостными эмоциями, обязательно привлечет зрительский интерес к последующим концертам проекта. Участники проекта будут до конца лета создавать хорошее настроение своим зрителям.

И. Капуста,
ведущий методист отдела народного творчества ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга".

 
 
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Чтобы сделать лето ивьевчан и гостей города еще более теплым и ласковым, помочь интересно провести выходные, ежегодно летом, в воскресные дни, в г. Ивье проходит...
 
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