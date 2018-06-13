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У берегов Индонезии продолжается спасательная операция
Накануне недалеко от острова Сулавеси перевернулась деревянная лодка.
Погибли 13 человек, ещё около десяти пропали без вести. Спасены 24 пассажира, они в больнице. Лодка плыла из города Макасар на остров Баранг Ломпо. Она была перегружена. Жители возвращались с работы домой на праздник Ураза-байрам. Известно, что лодку накрыла большая волна – в районе крушения стояла плохая погода.
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Накануне недалеко от острова Сулавеси перевернулась деревянная лодка.
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