|
Белорусская гуманитарная помощь достигла Харьковской области Украины
Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь 14 июня будет доставлена в Краматорск и Северодонецк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти города на востоке Украины колонна утром выдвинулась из Харькова. Сюда везут предметы первой необходимости, мебель для школьников, учебники и холодильники, которые предназначены для учреждений здравоохранения и образования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь 14 июня будет доставлена в Краматорск и Северодонецк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)