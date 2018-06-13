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На 83 году жизни скончался режиссёр Станислав Говорухин
Новости России. В возрасте 82 лет скончался режиссер Станислав Говорухин.
Об этом
Режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре не стало 14 июня утром. Он скончался в Подмосковье в санатории после продолжительной болезни, с которой он боролся до последнего.
Станислав Говорухин – известный режиссер. Среди его работ легендарные картины – «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль», «Благословите женщину» и многие другие.
Последним фильмом режиссера стала картина «Конец прекрасной эпохи». Она вышла на экраны в 2015 году.
Говорухин снимал также документальные фильмы, писал сценарии и книги.
В 2006 году Станиславу Говорухину было присвоено звание народного артиста РФ.
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Новости России. В возрасте 82 лет скончался режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Вячеслава Володина, который рассказал об этом...
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