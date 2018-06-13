В Антарктике таяние льдов достигло наивысшего уровня

Новые исследования ученых из США и Великобритании показали, что скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза и достигла наивысшего за последние десятилетия уровня. Об этом сообщила британская газета Guardian.

До 2012 года льды в Антарктике уменьшались на 76 млрд тонн в год, а сейчас масса таяния пластов достигает 219 млрд тонн в год.

Прогноз ученых: к 2030 году уровень мирового океана может подняться на 25 см, а к 2070 году уровень воды в мире поднимется на 3,5 метра.

Ученые просят правительства ведущих мировых держав принять соответствующие меры.

Источник: БЕЛТА

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