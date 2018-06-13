Как живёт и работает директор школы, которому 22 года



Фото: Олеся Белая

Год назад Николай Метельский, выпускник Мозырского государственного педагогического университета, приехал в солигорскую деревню Драчева по распределению. Ему предстояло не только учить ребят истории и обществоведению, но и возглавить учебно-педагогический комплекс, состоящий из яслей, детсада и базовой школы.

Как справляется самый молодой директор школы в Беларуси, как устроился в полесской глуши и о чём мечты 22-летнего педагога-управленца, узнавала корреспондент «Кур`ера».

Быт

Николай родом из-под Наровли Гомельской области. Из Драчевы до его родительского дома ехать около 300 километров.

После окончания педуниверситета Николаю предложили варианты распределения, в том числе и место директора в Драчевском УПК. Он подумал и согласился на директора. «Год назад с кем бы я ни советовался, говорили мне не соглашаться, потому что тяжёлая работа», — вспоминает он. Но Николай не побоялся. Олеся Белая В деревне Драчева он арендует трёхкомнатную квартиру в двухэтажном доме прямо напротив школы. 50% стоимости аренды молодому специалисту оплачивает государство. Он говорит, что квартира удобная, есть стиральная машина и вообще всё, что нужно. «Жить можно», — отмечает директор.

У Николая есть семья. С будущей женой они вместе учились в университете, потом вместе работали и в итоге поженились. Сейчас она в отпуске по уходу за ребёнком.

В Драчеве из развлечений только походы в маленький «Евроопт» и интернет в домах. Клуб в деревне несколько лет назад закрыли и снесли. Своя машина позволяет молодой семье педагогов часто ездить в Солигорск.

Школа

Небольшое кирпичное здание, в котором располагаются ясли, сад и базовая школа, стоит прямо возле леса. Это учебно-педагогический комплекс, которым теперь руководит молодой специалист.

В этом учебном году в школе учились 27 ребят. В каждом классе в среднем по четыре человека. Не было учеников во 2, 7 и 8-м классах. Весь выпуск Драчевской базовой школы в этом году — три девятиклассника.

Двое из них будут поступать в ссузы, а одна ученица, получив свидетельство с отличием, будет доучиваться в средней школе в соседней деревне.

Николай говорит, что дети все хорошие, отзывчивые и спокойные. Хулиган только один, младшеклассник. Остальные по поведению успевают, занимаются в кружках и помогают поддерживать школу в порядке.

Само здание школы — двухэтажное, построено в 1995 году. Штукатурка местами облупилась, из-под неё выглядывает красный кирпич. Ремонт фасада директор запланировал на лето. Кроме того, он хочет сделать на территории школы больше освещения и новые беседки. Местное лесничество посулило украсить школьный двор композициями из дерева.

Внутри школы нет спортивного зала и вообще ни одного большого помещения. Есть только маленький гимнастический зал. Николай мечтает когда-нибудь выбить средства, чтобы сделать в нём тренажёрный зал.

Ещё директор мечтает обновить компьютерный кабинет, потому что всем школьным компьютерам по 13 лет.

Вся надежда школы на то, что в деревне построят новые дома.

«Сказали, что будут строить в будущем году, — рассказывает местная жительница. — Инфраструктура у нас хорошая, газ подведён, условия есть. Желающих переехать в Драчеву много».

Если построят жильё, приедут молодые семьи, будет больше детей, а значит, и внимания со стороны властей к школе и детсаду.

Набор опыта

Николай говорит, что возраст ничего не значит — мешает только отсутствие опыта. Директорами школ почти всегда становятся люди с опытом преподавания, а у него такого опыта не было.

Каждый последний четверг месяца в Солигорске случаются педсоветы, где собираются директора школ района. Коллеги предлагают Николаю помощь, дают советы. В одной из городских школ ему дали постажироваться.

Помогают и опытные подчинённые. А иногда, наоборот, с ними возникают споры. Николай признаётся, что в таких ситуациях чувствует себя неловко. Но он осознаёт, что человек необязательно прав только потому, что старше. А работники школы говорят, что новый директор «с характером, если надо, постоит за себя, трудолюбивый».

Сейчас молодой директор уже прошёл один полный школьный бюрократический цикл. И в следующем году ему будет легче, потому что уже знает, как и какие документы оформлять. В первые же две недели работы он приходил домой не раньше девяти вечера. Говорит, нужно было «объять необъятное».

Николай учится на практике. Нужно решить задачу — ищет в интернете, как правильно это сделать, поднимает старые документы.

Вообще, работа учебного учреждения очень строго регламентирована, поэтому иногда можно просто плыть по течению в тихой реке инструкций и районных приказов. «Если не знаю, что делать, делаю то, что должен», — говорит Николай.

Место работы он менять пока не собирается. На вопрос, к чему у него больше лежит душа — к педагогике или работе управленца, отвечает: «Скажем так: лежит душа к работе, на которой могу изменить что-то к лучшему и принести пользу».