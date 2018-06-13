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Все счётчики воды планируют заменить в Беларуси
14.06.2018 11:46 — Разное | Аргументы и факты
Планируется установить счетчики с дистанционным съемом показаний, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий АКСТИЛОВИЧ.
Рабочая группа по созданию унифицированной платформы контроля средств измерения с возможностью дистанционного съема была создана и функционирует. В будущем предстоит подготовить нормативную базу, пишет
О сроках замены счетчиков во всех квартирах пока не сообщается. Однако тестовый вариант уже внедрили в шести квартирах в Минске. Первые результаты показали, что его можно считать успешным.
К слову, ранее в Министерстве ЖКХ отметили, что сроки планового отключения горячей воды могут сократить.
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О сроках замены счетчиков во всех квартирах пока не сообщается.
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