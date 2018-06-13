«Рыночная экономика породила экологические преступления против будущего»

Обычно говорят о политике в сфере экологии, но сегодня, казалось бы, традиционные холодные, горячие, информационные и комбинированные, торговые, религиозные и этнические войны и конфликты, санкции и антисанкции, международный терроризм и нелегальная миграция, наркобизнес и работорговля вытеснили в мировом сообществе традиционную экологическую тематику.

На самом деле это и есть экология человека. И, как всякая наука, она ставит цели, формулирует проблемы и намечает пути их устранения.

Помимо перечисленных бедствий, рыночная экономика породила экологические преступления против нынешних и будущих поколений. Тотальное многолетнее нарушение принципа равенства поколений и неуемная жажда наживы привели к:

• исчерпанию невозобновимых ресурсов;

• отравлению воздуха, воды и почвы отходами;

• нарушению энергетического баланса планеты и ее климата;

• глобальной дебилизации и культурному одичанию населения.

Если не ликвидировать эти глобальные угрозы, то человечество окончит свое существование к концу XXI века. Технологически спасение возможно лишь при условии переадресации всех ресурсов и технологий из сферы вооружений, преступлений и роскоши в сферу безотходных технологий и альтернативной энергетики и, главное, перехода от идеологии успешности и богатства к императивной этике ноосферы - идеологии принятия и соблюдения законов самоорганизации как единственного и всеобщего императива для человека и общества.

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Пониманию и декларации экологического императива не менее полусотни лет. Но этот императив оказался невыполним без предварительной реализации императива этического. Хаос зарождается всегда в головах, а не в природе и технологиях. В этическом императиве нет понятия «желания», а есть только «суровая необходимость как единственная возможность». Это и есть добровольное и осознанное принятие диктатуры вечных и общих законов самоорганизации материи и сознания в качестве единственного мотива и оправдания любого действия. Такая вот политика. Прав оказался Чарльз Дарвин, когда говорил, что подчинить себе природу можно, только если сам подчиняешься ее законам.

Александр Сыкало, эксперт по устойчивому развитию.