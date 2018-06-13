|
Мексика страдает от серьёзного наводнения
В зоне бедствия оказался Гуанахуато, город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Улицы превратились в реки, жителей эвакуировали. Наводнение вызвали сильные ливни. Их на юго-запад страны принес ураган Бад. Сейчас стихия теряет свою силу, но продолжает своё движение вдоль побережья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зоне бедствия оказался Гуанахуато, город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)