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Skoda Kodiaq RS установил рекорд Нюрбургринга
Прототип «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS установил рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди семиместных вседорожников. Автомобиль под управлением Сабины Шмитц проехал трек за 9 минут 29,84 секунды, сообщает
Полноприводный вседорожник оснащен двухлитровой дизельной битурбо «четверкой» мощностью 239 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной трансмиссией. Как ожидается, с таким мотором Skoda Kodiaq RS может достигать первой «сотни» за 6,5 секунды.
Ранее также предполагалось, что вторым агрегатом в линейке «заряженной» модели станет 250-сильный бензиновый мотор объемом два литра.
Абсолютный рекорд Нюрбургринга среди вседорожников на данный момент
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Абсолютный рекорд Нюрбургринга среди вседорожников на данный момент принадлежит 510-сильному Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
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