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В Беларуси начали выпускать традиционный британский стаут

14.06.2018 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси начали выпускать традиционный британский стаут
Фото из открытых источников

В Беларуси начали выпускать традиционный британский стаут В столице состоялся финал LIDSKAE BEER MASTER 2018
Новый сорт выпускают по технологии верхового брожжения дрожжей, которая характерна для классических британских стаутов. При варке используют два вида солода – Chateau Black и Chateau Roasted Barley. Столько же видов хмеля – East Kent Goldings (его еще называют «королем британских сортов хмеля») и Fuggle, который дал начало английскому пивоварению. Кстати, назван он в честь пивовара Ричарда Фаггла, впервые представившего этот вид хмеля в 1865 году.

Новинка стала продолжением линейки KORONET. Пиво обладает сладковатым ароматом с нотками кофе и жженого солода, причем во вкусе сбалансированы горечь и сладость. Содержание алкоголя – 4,2%, горечь – 10-12 IBU, массовая доля сухих веществ в начальном сусле – 10%.

Новый сорт будут выпускать на постоянной основе в двух форматах королевской пинты – 0,568 и 1,136 литра. Цена аналогична стоимости других сортов в линейке.

Напомним, первый сорт из линейки KORONET был представлен на белорусском рынке в 2013 году. Британские традиции пивоварения подчеркивает оригинальная стеклянная бутылка в форме королевской пинты. С 2017 года ОАО «Лидское пиво» расширило линейку новым форматом упаковки – ПЭТ объемом 2 пинты (1,136 л).

 
 
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В Беларуси начали варить стаут по традиционным британским рецептам. ОАО «Лидское пиво» вывело на рынок обновленный сорт KORONET Stout Original.
 
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