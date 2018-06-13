В Беларуси начали выпускать традиционный британский стаут

Новинка стала продолжением линейки KORONET. Пиво обладает сладковатым ароматом с нотками кофе и жженого солода, причем во вкусе сбалансированы горечь и сладость. Содержание алкоголя – 4,2%, горечь – 10-12 IBU, массовая доля сухих веществ в начальном сусле – 10%.

Новый сорт будут выпускать на постоянной основе в двух форматах королевской пинты – 0,568 и 1,136 литра. Цена аналогична стоимости других сортов в линейке.

Напомним, первый сорт из линейки KORONET был представлен на белорусском рынке в 2013 году. Британские традиции пивоварения подчеркивает оригинальная стеклянная бутылка в форме королевской пинты. С 2017 года ОАО «Лидское пиво» расширило линейку новым форматом упаковки – ПЭТ объемом 2 пинты (1,136 л).