Ученые рассказали, какие проблемы со здоровьем бывают у тех, кто спит слишком много (или мало)

И слишком долгий, и слишком короткий сон могут ассоциироваться с проблемами со здоровьем. К такому выводу пришли специалисты Сеульского университета. Исследование опубликовано в журнале BMC Public Health .



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Ученые проанализировали данные более 133,5 тысячи человек от 40 до 69 лет за период с 2004 по 2013 год. В расчет бралась информация о заболеваниях, образе жизни, диете, физических нагрузках.

У тех, кто кто спал меньше шести и больше десяти часов в сутки, был высокий риск метаболического синдрома, который проявляется в виде гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, низкого уровня «хорошего» холестерина. У мужчин больше проблем со здоровьем было, когда сон становился слишком коротким, у женщин — слишком длинным.

Исследование было наблюдательным и не заявляет о том, что метаболический синдром обязательно был вызван слишком длинным или слишком коротким сном; оно лишь отмечает связь между сном и состоянием организма.