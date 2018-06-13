Устали от пьянства. Ответственность для водителей подшофе - ужесточить?

Каждый день в редакцию «АиФ» приходят письма читателей. В них поднимаются важные проблемы. Одной из таких - пьянству - посвящено письмо Владимира ШАКУТИНА, ветерана Великой Отечественной войны, председателя Правления Белорусского союза общественных объединений бывших узников фашизма «Эхо войны».

- Алкоголизм в Беларуси - опасная проблема, подрывающая генофонд нации. За последние 20 лет численность населения нашей страны уменьшилась более чем на 500 тысяч человек. Алкоголизм стал препятствием для создания нормальной семьи. Молодые мужчины, злоупотребляя алкоголем, становятся импотентами. Девушки, выйдя замуж, курят и пьют, а затем рожают умственно отсталых детей, которые пополняют детские дома и школы-интернаты. Большую тревогу вызывает факт множества разводов на почве пьянства.

В нашей стране, как нигде, много государственных праздников и праздничных нерабочих дней.

- А какие праздники могут быть без алкогольных напитков? В Беларуси установлены 8 праздников (нерабочих дней) и 76 праздничных дней. В этом году на два праздника (нерабочих дня) стало больше. Гуляй, Вася! Вася гуляет, а семья - без денег. Пьянство стало пагубным явлением, оно наносит вред экономике, быту и культуре. Укорачивает жизнь как мужчин, так и женщин.

Быт

Бытовое пьянство - один из наиболее значимых факторов развития алкоголизма в стране.

- По мнению специалистов-медиков, реальное число страдающих алкоголизмом, но невыявленных и не взятых на учёт, в 4-5 раз превышает количество официально зарегистрированных. Только в 2010 году жители Беларуси совершили около 30 000 преступлений в состоянии алкогольного опьянения. А посмотрите, во что превратились наши автомобильные дороги по вине пьяных водителей! По обочинам магистралей установлено множество крестов, как на кладбище. Они напоминают о гибели людей в авариях. Только в первом полугодии 2013 года работники ГАИ задержали 23 000 пьяных водителей. Не меньше пьяных за рулём было задержано и в 2017 году. В нашей стране надо ввести строгий закон по отношению к пьяницам за рулём: пьяный водитель должен считаться убийцей.

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Грани стираются

В пьяном обществе стираются грани между добром и злом, девальвируется совесть, разрушается нравственный фундамент.

- У пьяного человека нет никакого стремления быть счастливым и нужным на своей земле. Алкоголь - яд. Общеизвестно, что спиртные напитки поражают мозг человека, отравляют его сознание. Постоянно пьющие и употребляющие наркотики люди теряют моральные устои и человеческие качества. Сегодня мы видим, что пьянство, табакокурение и наркотики - угроза будущему нации.

Владимир ШАКУТИН