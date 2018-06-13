В Минске возведут копию уимблдонского корта в масштабе 1:2 на время Большого британского фестиваля

В субботу, 16 июня, в Верхнем городе столицы пройдет Большой британский фестиваль, на котором минчан познакомят с кухней, образованием, бизнесом, музыкой, театром, дизайном и спортом — сферами, в которых жители Соединенного Королевства традиционно «GREAT». Организаторами праздника выступили посольство Великобритании и Мингорисполкомом.



В паре с Викторией Азаренко Максиму Мирному удалось добиться, возможно, самой важной победы в профессиональной карьере — стать олимпийским чемпионом. Это случилось на Олимпиаде-2012. Соревнования по теннису тогда проходили на уимблдонских кортах. Фото: Reuters via TUT.BY

В частности, в рамках фестиваля на улице Зыбицкой возведут теннисный корт в масштабе 1:2 к знаменитой площадке в Уимблдоне, где традиционно проходит один из четырех турниров серии «Большого шлема». В этой секции можно будет получить бесплатный урок по теннису, сфотографироваться и прикоснуться к золотой олимпийской награде Максима Мирного, завоеванной им в паре с Викторией Азаренко на Играх 2012 года в Лондоне. Также будет выставлен личный Кубок Мирного за победу на Уимблдоне-1998 вместе с Сереной Уильямс.

Программа «Кубка Уимблдона» в Минске 11.00 − 13.00 — Детский турнир. Мальчики

13.00 − 13:30 — Фан-встреча с Владимиром Волчковым и Татьяной Пучек, капитанами мужской и женской команд Беларуси по теннису соответственно

13.30 − 15.00 — Мастер-класс от спортивного центра Максима Мирного

15.00 − 17.00 — Детский турнир. Девочки

17.00 − 20.00 — Мастер-класс от Белорусской теннисной федерации

Спортивную направленность праздника продолжат открытая тренировка по гольфу от компании ProGolf. На площадке вдоль Свислочи установят несколько тренажеров и настоящий гольф-кар. Для поклонников футбола проведут матчи по FIFA на XBox.

Кроме того, на площади Свободы откроются рестораны с традиционными валлийскими и английскими блюдами: будут подавать хрустящие лепешки с чеддером и беконом, мясной «пастуший» пирог, ростбифы, фиш-энд-чипс и бисквитные десерты к пятичасовому чаю. Бары Зыбицкой «переквалифицируются» в британские пабы, где будут наливать любимые всеми британцами солодовые напитки — крепкий эль и шотландский виски.

Днем в Верхнем городе будут звучать народные мелодии для флейты, аккордеона и волынки, столетиями исполняемые музыкантами на улицах старого Лондона и Эдинбурга. Вечером на сцену выйдут артисты из Великобритании, чтобы показать новую «классику» — хиты The Beatles, Queen, Дэвида Боуи или Эда Ширана в авторской обработке.

На главной сцене пройдут показы весна/лето молодых британских модельеров. Внутренний дворик отеля Монастырский станет филиалом британского университета. Здесь можно будет подтянуть свои знания в английском, сдать языковой тест IELTS или показать класс в конкурсе орфографии.