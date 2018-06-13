Вратарь сборной Исландии снял огненный ролик к ЧМ-2018

tribuna.com Его режиссер – вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон. И это не первая его работа в производстве видео, пишет









О том, чтобы стать режиссером, Халльдоурссон задумался еще в младших классах. В 12 лет он снял первую короткометражку – небольшой комедийный ролик о супергерое Плавающем человеке. Подробности вратарь уже не помнит, но ему дико понравилось разгуливать по двору с видеокамерой, а затем монтировать материал.





Сам Ханнес говорит о том, что он в первую очередь именно режиссер и только потом вратарь. И это правда – несмотря на участие Халльдоурссона в чемпионате Европы-2016 и попадание Исландии на ЧМ-2018 (он был основным голкипером в квалификации), основной его заработок далек от футбола. И впечатляет куда больше.









Самый масштабный проект подвернулся Халльдоурссону в 2012-м. Той весной исландский дуэт Йоуна Йоуепа и Греты Салоуме представлял на Евровидении песню Never Forget – именно с ней они полетели на конкурс в Азербайджан. Ханнес был с ними: он не только выступил режиссером клипа, но и отвечал за постановку номера музыкантов на самом конкурсе.









Халльдоурссон работает в Saga Film – крупнейшей независимой продакшн-студии страны, которая привозит в Исландию самые разные телешоу и форматы вроде X Factor, «Холостяк» или «Кто хочет стать миллионером?». Ханнес снимал рекламные ролики для IKEA, Coca-Cola, спортивного канала 2Sport2 и многих других известных компаний.





Теперь его видео станет частью рекламной кампании ЧМ-2018.





Сборная Исландии сыграет в группе с Хорватией, Аргентиной и Нигерией.