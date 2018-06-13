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БТ открестилось от своей телеведущей: Она была внештатницей и больше года уже не работает

14.06.2018 11:52 — Разное | Партизан  
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Пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская прислала «Нашей Ниве» комментарий по поводу ситуации с наездом на общественных активистов возле ресторана «Поедем, поедем».

Там, напомним, семейная пара наехала на людей, которые протестуют против открытия ресторана у мемориала. В женщине из этой пары вскоре признали Стеллу Чиркову - человека, который появлялся в эфире БТ.

Но, как утверждают на БТ, Чиркову нельзя называть телеведущей компании, так как она там не работает.

«Стелла Чиркова, которую назвали действующей ведущей «Беларусь-3», непродолжительное время была внештатным сотрудником и работала по договору. В настоящее время Чиркова не является даже внештатным сотрудникам, а программа «Ди@блог о литературе» не выходит на каналах холдинга с марта 2017 года. У проекта было несколько ведущих, которые вели программу по-белорусски и по-русски», - говорится в сообщении пресс-службы БТ.

 
 
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Пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская прислала «Нашей Ниве» комментарий по поводу ситуации с наездом на общественных активистов возле...
 
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