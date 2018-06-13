БТ открестилось от своей телеведущей: Она была внештатницей и больше года уже не работает

семейная пара наехала на людей, которые протестуют против открытия ресторана у мемориала . В женщине из этой пары вскоре признали Стеллу Чиркову - человека, который появлялся в эфире БТ. Там, напомним,. В женщине из этой пары вскоре признали Стеллу Чиркову - человека, который появлялся в эфире БТ.





Но, как утверждают на БТ, Чиркову нельзя называть телеведущей компании, так как она там не работает.





«Стелла Чиркова, которую назвали действующей ведущей «Беларусь-3», непродолжительное время была внештатным сотрудником и работала по договору. В настоящее время Чиркова не является даже внештатным сотрудникам, а программа «Ди@блог о литературе» не выходит на каналах холдинга с марта 2017 года. У проекта было несколько ведущих, которые вели программу по-белорусски и по-русски», - говорится в сообщении пресс-службы БТ.