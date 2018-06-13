Эрдоган предложил России вместе делать ЗРК С-500

"Я предложил России совместное производство С-500", - приводит агентство слова турецкого президента.





По его словам, Анкара предпринимает шаги по развитию собственной оборонной промышленности. "Запад отказывается продавать нам оборонные системы. На предложение наладить совместное производство, Турция также получает отказ", - подчеркнул Эрдоган.





При этом турецкий лидер считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не имеет права вмешиваться в турецко-российское соглашение по С-400.





Подобные системы есть и у Сирии , и НАТО даже не зарекается об этом. Как только дело доходит до Турции, начинаются недовольства, что невозможно понять", - сказал Эрдоган. , и НАТО даже не зарекается об этом. Как только дело доходит до Турции, начинаются недовольства, что невозможно понять", - сказал Эрдоган.









Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРК С-400.





Он уточнил, что Россия согласилась с приемлемой для Анкары ценой и сроками поставок ЗРС, а также с вопросами организации совместного производства и передачи технологий.