Суд по ограблению банка в Могилеве начался без обвиняемого

TUT.BY Его обвиняют в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере и захвате группы заложников из корыстных побуждений. Но обвиняемого в зал суда не доставили из-за проблем со здоровьем. Слушание дела отложено, передает





На скамье подсудимых сегодня должен был быть 29-летний Павел Тимофеев. Но у мужчины — осложнение после полученной им в перестрелке с милиционерами после попытки ограбления травмы. Справка из медчасти СИЗО, где содержится Тимофеев, гласит: у него — несросшийся огнестрельно-оскольчатый перелом ноги после ранения. 4 мая на конечность наложен гипс, на сращивание понадобится 2−3 месяца, у обвиняемого — постельный режим.





Суд, заслушав справку, удалился в совещательную комнату и принял решение: приостановить судебное производство до выздоровления Тимофеева.





Обвиняемый родился и вырос в Магадане, с 2009-го по 2010 год Тимофеев служил во внутренних войсках МВД России во Владивостоке. С 2011-го по 2012 год работал как гражданское лицо в военизированном горноспасательном отряде МЧС в поселке Дукат Магаданской области.





Могилев Павел приехал в июне 2017 года за родителями — они купили тут квартиру. Обвиняемый получил вид на жительство, устроился на работу, а за несколько недель до ограбления банка уволился.









В отделение Беларусбанка недалеко от купленной родителями квартиры Павел ворвался в маске и с пистолетом. Оружие, как потом выяснит экспертиза, было не боевым. Это был сигнальный пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, который стрелял небоевыми патронами.





Когда грабитель зашел в банк и, угрожая пистолетом, потребовал деньги, сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Но деньги ему отдала. Правда, нападавший оказался заблокированным в банке сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками.





По требованию россиянина ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине был первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Он вместе с нападавшим отъехал на авто от отделения банка, пытаясь скрыться от силовиков. Однако те начали спецоперацию по его задержанию. Нападавший начал убегать, отстреливался, но его ранили и задержали.









После задержания мужчина не называл своих данных, а только просил: «Убейте меня. Не хочу сидеть в тюрьме», — рассказывали в УВД. Подозреваемый не давал признательных показаний.





Президент Беларуси Александр Лукашенко приравнял попытку ограбления банка в Могилеве к теракту. Он поручил наградить правоохранителей, участвовавших в этой операции.





Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич вручил руководившему спецоперацией начальнику УВД Могилевского облисполкома генерал-майору милиции Ковальчуку благодарственное письмо от Беларусбанка, а полковнику милиции Александру Васильеву — наручные часы с памятной надписью.





Васильев также стал «Человеком года» в Могилевской области. Его портрет занесли на Доску почета.