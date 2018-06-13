В столице Греции сегодня утром началась очередная забастовка транспортников

Остановили работу водители автобусов и троллейбусов, сотрудники метро. Вторые сутки бастуют таксисты.



Они недовольны возвращением в Грецию службы перевозки пассажиров с помощью мобильного сервиса. Водители обещают повторить сценарий 2011 года, когда таксисты почти три недели блокировали аэропорты и порты, перекрывали дороги и мосты. Нынешняя забастовка объявлена в знак протеста против правительственного закона с новыми мерами экономии, принятие которого необходимо для завершения третьей программы финансовой помощи Греции.