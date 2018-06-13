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Искусственный интеллект определил победителя ЧМ по футболу

14.06.2018 12:26 — Разное | dev.by  
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В 2010 году осьминог Пауль правильно определил победителей в 12 из 14 матчей Чемпионата мира по футболу. Времена изменились, и в 2018-м место моллюска занял искусственный интеллект, пишет The Next Web.

Искусственный интеллект определил победителя ЧМ по футболу

Группа исследователей из Германии и Бельгии создала модель, с помощью которой рассчитала победителя ЧМ-2018. Среди факторов, которые она учитывает, — рейтинги ФИФА, население страны и её ВВП, число играющих вместе футболистов, средний возраст игроков и число побед в Лиге Чемпионов.

Данные совместили с коэффициентами ставок у крупнейших букмекеров и «проиграли» симуляцию 100 тысяч раз, чтобы выбрать победителя. С вероятностью 17,8 процента им оказалась Испания.

Вторым наиболее вероятным победителем стала Германия — потому, что у неё сравнительно высокие шансы «вылететь» из числа 16 команд, прошедших отбор в своих группах. Но если Германия попадёт в четвертьфинал, то её шансы на победу превысят испанские.

Впрочем, сами исследователи отмечают, что в чемпионате слишком много факторов, которые невозможно учесть при прогнозах.

 
 
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В 2010 году осьминог Пауль правильно определил победителей в 12 из 14 матчей Чемпионата мира по футболу. Времена изменились, и в 2018-м место моллюска занял искусственный...
 
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