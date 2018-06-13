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Всех сотрудников Apple обеспечили столами для работы стоя

14.06.2018 11:34 — Разное | dev.by  
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В недавнем интервью СЕО Apple Тим Кук сообщил интересную деталь о новой штаб-квартире компании в Купертино: все сотрудники Apple Park обеспечены «стоячими» столами для работы, пишет Business Insider.

Всех сотрудников Apple обеспечили столами для работы стоя

По словам Кука, даже периодическая работа стоя значительно полезнее для работников. Ранее он ссылался на исследования учёных, которые назвали сидячий образ жизни «новым раком».

«Мы обеспечили всех наших сотрудников, 100 процентов, стоячими столами. Они могут немного постоять, потом посидеть и так далее — это намного полезнее для здоровья», — отметил Кук в одном из интервью.

О том, что нужно немного постоять, напоминают и умные часы Apple: «Многие в компании пользуются Apple Watch. Каждый час на 10 минут они все вдруг встают и начинают двигаться. К этому привыкли не сразу, но это здорово», — поделился он.

Apple Park

Возможность работать стоя — один из множества бонусов для сотрудников офиса Apple Park, который обошёлся компании в сумму более $5 млрд. Штаб-квартира включает почти полностью стеклянное здание в форме «летающей тарелки» с тщательно продуманным кампусом снаружи, в котором находится множество фруктовых деревьев и кафетериев. Также сотрудники могут пользоваться огромным спортзалом и специальными шаттлами, чтобы добираться до старого офиса компании. Что касается мебели, стулья Vitra в офисах компании стоят по $1,2 тысячи и вдвое дороже — те, что расположены в общественных зонах и кафе.

Всех сотрудников Apple обеспечили столами для работы стоя

 
 
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В недавнем интервью СЕО Apple Тим Кук сообщил интересную деталь о новой штаб-квартире компании в Купертино: все сотрудники Apple Park обеспечены «стоячими» столами для...
 
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