Парламент Франции проголосовал за реформу железнодорожной отрасли, которая вызвала массовые забастовки

Нижняя палата французского парламента большинством голосов поддержала реформу президента Эммануэля Макрона, вызвавшую массовые протесты железнодорожников.

Её суть заключается в том, что компания SNCF, осуществляющая железнодорожные перевозки во Франции, с 2020-го года превратится в акционерное общество и утратит свою пассажирскую монополию на внутреннем сообщении. Новые работники не будут иметь щедрых социальных и пенсионных гарантий, которые есть у SNCF сейчас.

Французские профсоюзы выступили резко против этой реформы Макрона и уже три месяца организовывают страйки и забастовки.